Президент Ирана назначил вице-президента

Иранский президент Масуд Пезешкиан выбрал политика на должность своего вице-президента. Этот пост занял Мохаммад Реза Ареф – он уже работал в похожей должности 20 лет назад.

Утвержденный сегодня в должности президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан назначил вице-президента, пишут иранские СМИ.

Заместителем президента стал Мохаммад Реза Ареф, он так же, как и Пезешкиан, занимает реформистские позиции.

Новый вице-президент уже занимал такую должность – точнее, он был первым вице-президентом при президенте Мохаммаде Хатами (1997-2005).

Ранее сегодня Верховный лидер Али Хаменеи в ходе торжественной церемонии утвердил Пезешкиана в должности. Послезавтра президент принесет присягу, мероприятие состоится в меджлисе (парламенте) Ирана. Ожидается, что его посетят представители 70 стран мира.

Напомним, Пезешкиан одержал победу на досрочных выборах президента. Они прошли в два тура. Пезешкиан, по образованию кардиохирург, придерживающийся реформистских взглядов, выиграл в обоих турах. В первом он набрал более 42% голосов, во втором – почти 54%, взяв верх над кандидатами-консерваторами.

Досрочные выборы президента Ирана были назначены после трагедии 19 мая: тогда в крушении вертолета погиб президент Эбрахим Раиси, глава МИД и другие чиновники высшего ранга.