Вестник Кавказа

Умер пострадавший в крушении самолета в КЧР

Умер пострадавший в крушении самолета в КЧР
© Фото: Западное МСУТ СК России
В Карачаево-Черкесии увеличилось число жертв крушения легкомоторного самолета: воздушное судно упало сегодня в Малокарачаевском районе. На борту были двое.

Скончался от травм мужчина, раненый в авиакатастрофе в КЧР, рассказали в Минздраве республики.

Ранее его отвезли в больницу, за его жизнь боролись врачи, пишет ТАСС.

"Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью"

– министерство

Легкомоторное воздушное судно разбилось сегодня. Местом событий стал Малокарачаевский район КЧР, территория около Красного Кургана.

В самолете летели два человека. Пассажир умер на месте трагедии, пилота госпитализировали.

Открыто уголовное дело.

Как уточнили в Росавиации, причины падения установит МАК, содействие окажет Южное МТУ Росавиации.

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