Умер пострадавший в крушении самолета в КЧР

В Карачаево-Черкесии увеличилось число жертв крушения легкомоторного самолета: воздушное судно упало сегодня в Малокарачаевском районе. На борту были двое.
Скончался от травм мужчина, раненый в авиакатастрофе в КЧР, рассказали в Минздраве республики.
Ранее его отвезли в больницу, за его жизнь боролись врачи, пишет ТАСС.
"Скончался второй пострадавший при падении самолета от травм, несовместимых с жизнью"
– министерство
Легкомоторное воздушное судно разбилось сегодня. Местом событий стал Малокарачаевский район КЧР, территория около Красного Кургана.
В самолете летели два человека. Пассажир умер на месте трагедии, пилота госпитализировали.
Открыто уголовное дело.
Как уточнили в Росавиации, причины падения установит МАК, содействие окажет Южное МТУ Росавиации.