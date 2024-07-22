Серфера спасли с острых камней в Крыму

Спасатели помогли сегодня попавшему в опасную ситуацию серферу, катавшемуся по Черному морю. Операция проводилась у мыса Меганом (между Феодосией и Судаком).

Крымские спасатели спасли серфера, которому неожиданно потребовалась помощь, рассказали в МЧС России.

По словам самого спортсмена, он вышел в море в 9 утра, в районе Судака. Примерно в 13.00 его серф оказался на острых камнях, в результате доска серьезно пострадала, и продолжать свои занятия серфер уже не мог. Его жизни угрожала опасность.

"Мужчина размахивал руками, чтобы привлечь к себе внимание"

– МЧС

Сигналы с просьбой о помощи увидели инспекторы ГИМС МЧС, которые в этот момент патрулировали акваторию. Они отозвались на призыв серфера и взяли его на борт, после чего успешно доставили на берег.