Вестник Кавказа

Ферма сгорела в Темрюкском районе

Ферма сгорела в Темрюкском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупный пожар произошел сегодня на одной из ферм в Краснодарском крае. Возгорание в Темрюкском районе почти – МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.

Ферма пылала сегодня в Темрюкском районе, об огненном ЧП сообщили в кубанском МЧС.

Сигнал о пожаре был получен в 12:17. Звонивший рассказал, что горит ферма, расположенная в поселке Волна. Когда пожарные прибыли на место, оказалось, что пламя уже распространилось на 800 кв м.

К 14:03 пожар был локализован, а в 15:13 было ликвидировано открытое горение.

Пожарные продолжают бороться с пламенем, чтобы полностью ликвидировать пожар. В тушении участвуют более 20 специалистов.

Что касается обитателей фермы, то, по сообщению МЧС, были эвакуированы 42 коровы.

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