"Херсонес Таврический" откроет сокровища своих запасников

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" готовит к открытию новое культурное пространство - открытое фондохранилище на Античном проспекте, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Это место, где хранятся артефакты, которые музей не использует в выставках. Но вместо большого каменного "архива" появилось совершенно потрясающее пространство. Здесь есть научно-исследовательский блок, лекторий и два экспозиционных зала. На территории находится лапидарий - коллекция образцов античного искусства, здесь же предусмотрены площадки для проведения выставок и зона отдыха с навесами"

- Михаил Развожаев

Вместе с ним новый объект посетила министр культуры РФ Ольга Любимова. Развожаев назвал его шедевром, где можно будет с семьей провести выходные, посетить выставку, поучаствовать в мастер-классах и купить сувениры, - подчеркнул губернатор Севастополя, передает "АиФ-Крым".

Не будут забыты и юные историки – специально для них здесь впервые в музее-заповеднике появится детский археологический центр. Для самых маленьких будут оборудованы интерактивные песочницы и "археологические" активности, а для тех, кто постарше, будут выступать с лекциями ученые, которые расскажут об истории Херсонеса, Севастополя, Крыма, России.

Создание такого культурного учреждения - важнейший шаг для развития всего города – для него это новый предмет гордости, добавил Развожаев.