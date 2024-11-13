Вестник Кавказа

"Новый Херсонес" подготовил программу на летний сезон 2025 года

"Новый Херсонес" подготовил программу на летний сезон 2025 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Новый Херсонес" в Севастополе в ожидании старта нового туристического сезона подготовил для гостей особую программу. На 25 мая запланирован большой фестиваль.

В "Новом Херсонесе" в Крыму рассказали, что ждет гостей объекта этим летом.

"Музейно-храмовый комплекс будет отмечать годовщину со дня открытия, подготовлена насыщенная программа мероприятий на весь летний сезон. Спектакль "Грифон", масштабный концертный фестиваль, "Таврический вояж" с нововведениями"

– глава пресс-службы комплекса Анастасия Горчакова

В День памяти крещения святого князя Владимира с его дружиной в Херсонесе, 25 мая, пройдет праздничная литургия, затем будет проведен Большой фестиваль искусств. На вечер запланирован концерт с участием заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова и Государственной академической симфонической капеллы России под управлением народного артиста России Валерия Полянского, уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

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