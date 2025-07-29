Хакеры атаковали электрораспределительную компанию в Тбилиси

Кибератака была совершена на компанию "Теласи", которая обеспечивает энергоснабжение в Тбилиси и его пригородах. Ее последствия полностью пока не устранены.

Электрораспределительная компания "Теласи", благодаря которой получает свет столица Грузии Тбилиси и ее пригороды, подверглась кибератаке, рассказали в ее пресс-службе.

Хакеры напали на серверы "Теласи" и некоторые из ее программ еще 2 августа. Однако полностью устранить последствия атаки пока не удалось.

"Специалисты по информационным технологиям компании работают над скорейшим решением этой проблемы"

– "Теласи"

Тбилиси получает энергию в штатном режиме. При этом не работает сайт АО "Теласи", абоненты не могут получать уведомления об отключениях из-за аварий и о ведущихся работах.

В сообщении также говорится, что компания приносит извинения за доставленные неудобства.