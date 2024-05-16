Грузинский премьер предостерег народ страны от новой "революции"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил на Первом канале страны и сделал несколько важных заявлений по поводу закона об иноагентах, на который наложила вето президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил в эфире грузинского Первого канала, поведав о нынешнем "подвешенном" состоянии принятого парламентом страны закона об иноагентах и сделав ряд важных заявлений.

В качестве аргумента в поддержку закона он заявил о том, что власти не желают "украинизации" страны, "майдана" и "второго фронта" против России.

"Мы не можем прийти к согласию по главным вопросам. Некоторые хотят замутить воду, мы не хотим, некоторые хотят тут "майдан", мы не хотим, некоторые хотят второй фронт, мы не хотим. Это главная причина разногласий. Поэтому нет места дискуссиям, так как главный вопрос является предметом разногласий"

- Ираклий Кобахидзе

Именно для нормализации ситуации в стране нужна прозрачность финансирования неправительственных организаций, которые уже дважды пытались совершить революцию в стране, отметил грузинский премьер.

Также он выразил свое мнение о том, что Венецианская комиссия "отказалась от профессионального достоинства", подчеркнув, что главная цель предлагаемого закона — защита государственного суверенитета и безопасности страны Грузии.

Ираклий Кобахидзе заверил, что на Евросоюз и США влияют определенные олигархические силы, и это сказывается в том числе и на суверенитете Грузии.

"Я еще раз выражаю надежду, это оптимизм нашей команды, что в первую очередь Европейский Союз добьется успеха в деолигархизации... Сегодня в этом плане существуют серьезные проблемы. Суверенитет стран находится под серьезным давлением… Есть серьезный повод для оптимизма по поводу того, что в ближайшие годы ЕС удастся освободиться от этого пагубного влияния и что Европейский Союз и США будут деолигархизированы"

- Ираклий Кобахидзе

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что протесты в Грузии, чьи участники требуют отменить закон об иноагентах, перешли в стадию иностранного вмешательства во внутренние дела республики. Аналитики сходятся во мнении, что ситуация напоминает сценарий госпереворота на Украине 2014 года. Вопрос уже не в том, возможен ли украинский майдан в Грузии, а в том, как скоро начнется третья революция в стране.