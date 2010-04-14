Грузинские хлебопеки повздорили из-за российской муки

Власти Грузии приняли решение оставить в силе действующие в стране пошлины на импорт муки из России, чтобы стимулировать местное производство продукта №1 и сделать конкурентоспособной местную пшеницу. Но…

Грузинские хлебопеки повздорили с местными производителями зерна из-за того, что власти страны решили не менять ввозные пошлины на российскую муку.

Как пояснили производители хлеба, их продукт вкуснее из российской пшеницы, и какое-либо импортозамещение здесь просто неуместно – высокие пошлины мешают им выпекать действительно качественный хлеб, поскольку самым вкусным он получается именно из российской муки, передает Sputnik Грузия.

Еще одно опасение хлебопеков – такая политика может привести к подорожанию продукта №1. Однако производители зерна не согласны с их выводами: они заверяют, что качество грузинской муки не отличается от российской, а чтобы доказать это, предложили провести научную сравнительную экспертизу российского и грузинского продукта.

Своего согласия на такой эксперимент хлебопеки пока не дали.

В то же время хлеборобы утверждают, что Грузия по праву может называться не только родиной вина, но и пшеницы, поскольку 5 из 20 ее сортов происходит родом именно из Грузии. Однако в стране непопулярно культивировать их, поскольку они дают низкий урожай и нерентабельны.

Потребление страны в год составляет около 800 тыс т муки, российская мука в общей доле составляет порядка 70%, и альтернативы ей за последние годы так и не нашлось.

Спор местных производителей хлеба и представителей бизнес сектора продолжается.