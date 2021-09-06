Грузия займется созданием всесезонных курортов в Раче

В Раче могут появиться новые всесезонные курорты. Власти Грузии объявили тендер на проведение маркетингового исследования в регионе.

Грузия намерена превратить регион Рача во всесезонный курорт, сообщили в Агентстве по развитию курортов.

Для этого ведомство объявило тендер на проведение маркетингового исследования. Территориями, на которые специалисты обратят внимания, станут Мриданджа в муниципалитете Они и Схартали-Бетлеви-Шхивана в муниципалитете Амбролаури.

Наличие новых курортов обрело особую важность после трагических событий 2023 года в Шови. В связи с этим выбраны приоритетные направления по развитию конкурентоспособных и всесезонных горных курортов.

Исследование должно быть закончено в течение 8 месяцев. Оно обойдется примерно в $335 тыс.