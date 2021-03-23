Грузия вспоминает жертв трагедии в Шови

Сегодня прошло ровно два года со дня трагедии в Шови. Грузия вспоминает жертв ужасного стихийного бедствия.
3 августа 2023 года на грузинский курорт Шови в области Рача обрушился оползень, который привел к человеческим жертвам и пропавшим без вести.
По оценкам специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли и камней. Общая площадь зоны бедствия составила 26 га. С места происшествия было эвакуировано свыше 218 человек.
Трагедия произошла в пик туристического сезона. Ее жертвами стали 32 человека, еще один до сих пор числится пропавшим без вести. Среди погибших – и местные жители, работавшие в поселке, и отдыхающие, включая гражданку России.
Напомним, что в августе 2025 года в Шови появится мемориала в память о погибших в результате схода оползня.