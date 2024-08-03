Мемориал жертвам оползня в Шови достроят в августе

Власти Грузии рассказали о ходе создания мемориала, посвященного памяти жертв оползня, сошедшего два года назад на высокогорном курорте Шови.

Строительство мемориала в память о погибших в результате оползня, накрывшего грузинский курорт Шови, будет завершено в августе, рассказали в министерстве инфраструктуры Грузии.

В ведомстве уточнили, что памятник возводится на средства из местного бюджета.

"Его завершение запланировано на август 2025 года"

– пресс-служба ведомства

В сообщении также сообщается о планах по постройке и реконструкции двух мостов по дороге к Шови, которые пострадали от удара стихии. Работы будет вести Департамент автодорог.

Напомним, катастрофа произошла 3 августа 2023 года. Жертвами оползня стали 32 человека, еще один по-прежнему числится пропавшим без вести.