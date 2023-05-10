В МИД Грузии поприветствовали решение российского руководства отменить визовый режим и возобновление прямых полетов между государствами.
Тбилиси приветствует снятие визового режима со стороны Москвы в отношении Грузии и возобновление авиарейсов из одной страны в другую, сообщил руководитель грузинского внешнеполитического министерства Илья Дарчиашвили.
Он напомнил, что на сегодняшний день в России проживает свыше миллиона грузинских граждан, имеющих очень тесные отношения со своей исторической родиной.
"Данное решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством. Оно облегчит жизнь нашим гражданам"
- Илья Дарчиашвили