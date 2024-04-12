Лавина перекрыла Военно-Грузинскую дорогу

Военно-Грузинскую дорогу, которая соединяет Россию и Грузию, сегодня снова закрыли для транспорта – на этот раз причиной этого стал не снегопад в горах, а лавина, которая сошла на территории Грузии и полностью заблокировала трассу.

Военно-Грузинская дорога снова закрыта, на этот раз – для любого транспорта, причиной этого стала лавина, сошедшая с гор в Грузии и полностью перекрывшая трассу, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи со сходом лавины на территории Грузии... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 17:45 19 апреля 2024 года до особого распоряжения"

- МЧС по Северной Осетии

Сколько времени займет расчистка дороги, грузинские дорожные власти не сообщают. С российской стороны в электронной очереди проезда на грузинскую сторону ожидают 498 большегрузов, передает "Интерфакс".