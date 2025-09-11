Вестник Кавказа

Грузия на 466% нарастила экспорт яблок в Россию

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2025 году Грузия рекордно нарастила зарубежные поставки яблок. Экспорт вырос на 466%, основной рынок сбыта – Россия.

Экспорт яблок из Грузии установил рекорд в 2025 году, увеличившись на 466%.

За девять месяцев этого года за границу было продано 11,7 тыс т яблок, экспорт составил $7,4 млн. Зафиксирован рост по сравнению с показателями прошлого года на 466%.

Основной покупатель грузинских яблок в 2025 году – Россия. На российский рынок поступает почти 96% всех экспортированных из Грузии яблок. Также поставки осуществляются в такие страны, как Беларусь, Турция, Армения и Казахстан.

В целом с начала 2025 года грузинский экспорт вырос на 7%, до $5,8 млрд, следует из данных Сакстата.

