Грузия и ООН обсудили плодотворное партнерство

В Тбилиси состоялась встреча премьера Грузии Кобахидзе и постоянного координатора ООН Требьюка. Они обсудили текущее сотрудничество и его будущее углубление.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с постоянным координатором ООН в Тбилиси Дидье Требюком, рассказали в пресс-службе грузинского правительства.
"Встреча была посвящена долгосрочному плодотворному партнерству правительства Грузии с Постоянным координатором ООН. Обсудили текущие программы и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях"
- Ираклий Кобахидзе
Он также отметил важную роль ООН в продвижении целей устойчивого и социально-экономического развития.
Помимо этого, в ходе разговора Ираклий Кобахидзе поблагодарил Дидье Требюка за важную роль, которую ООН занимает в вопросе защиты прав пострадавших от конфликта.