Вестник Кавказа

Грузия и ООН обсудили плодотворное партнерство

Грузия и ООН обсудили плодотворное партнерство
© Фото: правительство Грузии
В Тбилиси состоялась встреча премьера Грузии Кобахидзе и постоянного координатора ООН Требьюка. Они обсудили текущее сотрудничество и его будущее углубление.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с постоянным координатором ООН в Тбилиси Дидье Требюком, рассказали в пресс-службе грузинского правительства.

"Встреча была посвящена долгосрочному плодотворному партнерству правительства Грузии с Постоянным координатором ООН. Обсудили текущие программы и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях"

- Ираклий Кобахидзе

Он также отметил важную роль ООН в продвижении целей устойчивого и социально-экономического развития.

Помимо этого, в ходе разговора Ираклий Кобахидзе поблагодарил Дидье Требюка за важную роль, которую ООН занимает в вопросе защиты прав пострадавших от конфликта.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
875 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.