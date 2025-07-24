Казахстан поддержал усилия по реформированию ООН

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Алматы и встретился с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он заявил, что Астана поддерживает усилия по реформированию ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генсек ООН Антониу Гутерриш встретились в Алматы и посетили Центр по целям устойчивого развития, передали в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку в создании Центра, который стал первый в Центральной Азии.

"Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает усилия по реформированию ООН"

- Касым-Жомарт Токаев

Он в очередной раз подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН.

Генсек ООН, в свою очередь, подчеркнул вклад Астаны в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.