Вестник Кавказа

Казахстан поддержал усилия по реформированию ООН

Казахстан поддержал усилия по реформированию ООН
© Фото: пресс-служба Акорды
Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Алматы и встретился с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он заявил, что Астана поддерживает усилия по реформированию ООН.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генсек ООН Антониу Гутерриш встретились в Алматы и посетили Центр по целям устойчивого развития, передали в пресс-службе Акорды.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку в создании Центра, который стал первый в Центральной Азии.

"Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает усилия по реформированию ООН"

- Касым-Жомарт Токаев

Он в очередной раз подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН.

Генсек ООН, в свою очередь, подчеркнул вклад Астаны в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития.

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