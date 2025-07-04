Генсек ООН прибудет в Казахстан 3 августа

На следующей неделе генсек ООН посетит Казахстан, где встретится с Токаевым и побывает в центре ООН по устойчивому развитию ЦА и Афганистана.

Визит в Казахстан совершит 3 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно данным пресс-службы президента Казахстана, в Алматы состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и Гутерриша. Также в рамках поездки будет совершен визит в Региональный центр ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Создание регионального центра ООН в Алмате поможет развитию сотрудничества в интересах укрепления мирного диалога, было отмечено в заявлении глав МИД ОДКБ 30 июня. Главы внешнеполитических ведомств на заседании подтвердили намерение "содействовать Афганистану в становлении в качестве мирной и стабильной страны".

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении регионального центра была принята от 4 марта 2025 года.