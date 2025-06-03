Вестник Кавказа

Тбилиси и Абу-Даби обсудили экономическое сотрудничество

Тбилиси и Абу-Даби обсудили экономическое сотрудничество
© Фото: Минэкономики Грузии
Состоялась встреча главы Минэкономики Грузии и посла ОАЭ в стране. Они обсудили экономическое сотрудничество и особое внимание уделили развитию "Сухого порта Тбилиси".

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили обсудила с послом ОАЭ в Тбилиси Ахмедом Альнуайми вопросы экономического сотрудничества между странами, рассказали в пресс-службе грузинского министерства экономики.

"Углубление экономических отношений между двумя странами оказало значительное влияние на реализацию Всестороннего соглашения об экономическом сотрудничестве – это соглашение позволяет грузинским производителям экспортировать по льготной ставке"

- Минэкономики Грузии

Мариам Квривишвили и Ахмед Альнуайми особое внимание уделили сотрудничеству в секторе транспорта и логистики, включая вопросы дальнейшего развития "Сухого порта Тбилиси".

Кроме того, они обсудили углубление сотрудничества в сферах туризма, гражданской авиации и энергетики.

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