Тбилиси и Абу-Даби обсудили экономическое сотрудничество

Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили обсудила с послом ОАЭ в Тбилиси Ахмедом Альнуайми вопросы экономического сотрудничества между странами, рассказали в пресс-службе грузинского министерства экономики.
"Углубление экономических отношений между двумя странами оказало значительное влияние на реализацию Всестороннего соглашения об экономическом сотрудничестве – это соглашение позволяет грузинским производителям экспортировать по льготной ставке"
- Минэкономики Грузии
Мариам Квривишвили и Ахмед Альнуайми особое внимание уделили сотрудничеству в секторе транспорта и логистики, включая вопросы дальнейшего развития "Сухого порта Тбилиси".
Кроме того, они обсудили углубление сотрудничества в сферах туризма, гражданской авиации и энергетики.