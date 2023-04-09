Грузия добьется правды от США по поводу санкций

Опубликовано: 17:38, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинские власти твердо намерены добиться от Вашингтона информации о том, за что четверо судей оказались под санкциями. По словам главы "Грузинской мечты", это вопрос репутации государства.

Власти Грузии, а именно правящая "Мечта", намерена все-таки узнать, на каких основаниях США ввели санкции против четырех грузинских судей, сообщил ее председатель Ираклий Кобахидзе.

По его словам, ситуацию нельзя "спустить на тормозах", как речь идет о репутации не просто судебной ветви власти, но и в целом интересах Грузии как государства и о ее суверенитете.

Поэтому, уверен политики, Тбилиси должен добиться от Вашингтона признания, в чем именно провинились судьи, ведь не исключено, что в решение США закралась ошибка, а ошибки нужно признавать.

Кто принимал решение

Председатель "Мечты" указал, что решение о санкциях принималось не лично госсекретарем, ведь едва ли у Блинкена есть возможность вникать в дела Грузии.

"Наверное, надо спросить у посла, который здесь, надо спросить в посольстве"

Ираклий Кобахидзе

Санкции США

Напомним, 5 апреля Америка впервые ввела санкции против Грузии. Под визовыми ограничениями оказались трое действующих судей и один бывший. Всех их обвинили в коррупции.