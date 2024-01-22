Группу госслужащих в Ингушетии уличили в утаивании доходов

В Ингушетии привлекли к ответственности 6 госслужащих, скрывавших свои доходы. Нарушения датированы периодом с 2022 по 2023 год.

В Ингушетии за нарушение антикоррупционного законодательства привлекли к ответственности группу сотрудников регионального министерства автомобильных дорог. Об этом сообщили в прокуратуре Ингушетии.

"Установлено, что 6 должностных лиц министерства автодорог в 2023 г. представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов и несовершеннолетних детей за 2022 год"

– пресс-служба ведомства

В пресс-релизе сказано, что чиновники не указали данные о находящейся в их собственности недвижимости, а также объектах движимого имущества. Кроме того, они скрыли полученные от продажи квартир доходы, соцвыплаты и счета в кредитных организациях. Один из госслужащих в 6 раз занизил доход от продажи автомобиля иностранной марки.

По итогам проверки чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.