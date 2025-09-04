Греф рассказал о минимальном росте российской экономики

Экономика РФ в этом году вырастет примерно на 0,8%. При этом среднемировой темп роста составляет 3,2%, сообщил Греф.

Глава Сбербанка Герман Греф на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики объяснил ситуацию с ростом экономики России.

"Темпы роста экономики Росси в ближайшие два года будут на уровне 1-1,5%. К сожалению, в этом году, скорее всего, рост будет порядка 0,8%, в следующем году мы, дай бог, если выйдем на эти же цифры"

– Герман Греф

По его мнению, в погоне за снижением инфляции был забыт экономический рост, без которого решение демографических проблем невозможно.

"Не будет экономического роста - не будет ничего, ни социальных проблем мы не сможем решить, и никаких других. Поэтому перед страной стоит колоссальная задача сохранения темпов роста не ниже среднемировых, а это как минимум 3,2% в год"

– Герман Греф

Ранее в сентябре глава Сбера отмечал, что в стране продолжается охлаждение экономики.