Госпитализирован мэр Гюмри

Состояние здоровья мэра Гюмри, арестованного ранее на несколько месяцев, резко ухудшилось днем 6 ноября. Его перевели в медицинский центр.

В Армении госпитализировали мэра Гюмри Вардана Гукасяна, который в настоящее время находится в уголовно-исполнительном учреждении "Кентрон". Соответствующую информацию подтвердила его адвокат Заруи Постанджян.

Она подчеркнула, что ее подзащитному стало плохо около 16:00 по местному времени.

Сотрудники уголовно-исполнительного учреждения немедленно вызвали медиков, и Вардан Гукасян был переведен в медицинский центр "Сурб Григор Лусаворич".

Причины ухудшения здоровья мэра на данный момент неизвестны.

Гукасян был арестован на два месяца в середине октября. Орган, ведущий производство, и суд были проинформированы о том, что мэр испытывает проблемы со здоровьем, однако решение о его заключении под стражу все равно было принято.

Напомним, ранее Антикоррупционный комитет сообщил о получении информации, согласно которой Гукасян и главный архитектор по предварительному сговору требовали и получали взятки.