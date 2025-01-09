Госдолг Армении вырос в начале 2025 года

Армения в первом квартале 2025 года увеличила государственный долг. Он вырос почти на 6%, сообщили в Минфине Армении.

Госдолг Армении стал больше в начале 2025 года, сообщил глава Минфина республики Ваге Ованнисян.

На 31 марта 2025 года госдолг страны в долларовом выражении вырос на 5,8% по сравнению с концом 2024 года и составил $13,581 млрд.

В Минфине отметили, что рост госдолга РА соответствует параметрам, заложенным в бюджет страны и стратегии среднесрочного долга.

В начале года повысилась доля внутреннего долга - до 50%, министр назвал это положительным моментом.

Напомним, в прошлом году госдолг Армении вырос на 6,2% к данным 2023 года.