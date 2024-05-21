Главы МИД Стран ЕС обсудят закон об иноагентах в Грузии 

На предстоящей встрече министры выработают план дальнейших действий. Ранее официальные лица Евросоюза высказывали опасения, что принятие этого скандального закона в Грузии негативно скажется на перспективах интеграции страны в ЕС.

В ближайший понедельник состоится плановое заседание глав МИД стран-членов Евросоюза, на котором будет обсуждаться закон об иноагентах в Грузии. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Грузия будет обсуждаться главами МИД 27 мая на фоне серьезного развития событий. Министры обсудят в целом ситуацию в стране и определят наши дальнейшие действия"

– представитель ЕС

Закон об иноагентах в Грузии

Первая попытка принять упомянутый закон была предпринята грузинскими властями весной прошлого года, однако тогда было решено отказаться от этой идеи из-за массовых протестных акций. Спустя год руководство республики предприняло еще одну попытку принять этот закон. В первом чтении члены парламента приняли его 17 апреля, а в третьем и окончательном – 14 мая. Против этого закона выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая наложила на него вето в минувшее воскресенье. Парламент намерен оспорить его 27-28 мая.

По задумке властей, данный закон должен обеспечить прозрачность деятельности НПО и СМИ, чье финансирование более чем на 20% осуществляется из-за рубежа. Такие организации будут числиться в особом реестре. Их обяжут раз в год подавать декларацию. Нарушившие требования организации будут облагаться штрафом.