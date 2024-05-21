Вестник Кавказа

Главы МИД Стран ЕС обсудят закон об иноагентах в Грузии 

Главы МИД Стран ЕС обсудят закон об иноагентах в Грузии 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На предстоящей встрече министры выработают план дальнейших действий. Ранее официальные лица Евросоюза высказывали опасения, что принятие этого скандального закона в Грузии негативно скажется на перспективах интеграции страны в ЕС. 

В ближайший понедельник состоится плановое заседание глав МИД стран-членов Евросоюза, на котором будет обсуждаться закон об иноагентах в Грузии. Об этом рассказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. 

"Грузия будет обсуждаться главами МИД 27 мая на фоне серьезного развития событий. Министры обсудят в целом ситуацию в стране и определят наши дальнейшие действия"

– представитель ЕС 

Закон об иноагентах в Грузии 

Первая попытка принять упомянутый закон была предпринята грузинскими властями весной прошлого года, однако тогда было решено отказаться от этой идеи из-за массовых протестных акций. Спустя год руководство республики предприняло еще одну попытку принять этот закон. В первом чтении члены парламента приняли его 17 апреля, а в третьем и окончательном – 14 мая. Против этого закона выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая наложила на него вето в минувшее воскресенье. Парламент намерен оспорить его 27-28 мая.

По задумке властей, данный закон должен обеспечить прозрачность деятельности НПО и СМИ, чье финансирование более чем на 20% осуществляется из-за рубежа. Такие организации будут числиться в особом реестре. Их обяжут раз в год подавать декларацию. Нарушившие требования организации будут облагаться штрафом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1570 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что стоит за скандалом с грузинскими «иноагентами»?

Что стоит за скандалом с грузинскими «иноагентами»?

Закроется ли путь в ЕС для Грузии?

Закроется ли путь в ЕС для Грузии?

Алексей Наумов: Закон об иноагентах в Грузии будет принят

Алексей Наумов: Закон об иноагентах в Грузии будет принят

Премьер Грузии рассказал об угрозах, поступивших от еврокомиссара

Премьер Грузии рассказал об угрозах, поступивших от еврокомиссара

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы