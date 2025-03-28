Главных ценителей кофе летом нашли на Кавказе

Жители Северного Кавказа – лидеры по потреблению кофе летом в России. При этом самым летним напитком в регионе является квас.

Цифровая экосистема МТС при помощи сервиса AdTech провела исследование с целью определить самые популярные напитки в российских регионах в летнее время.

По итогам проведенного опроса стало известно, что жители Северного Кавказа чаще всего летом употребляют квас и газированные напитки.

При этом в исследовании говорится, что СКФО признан лидером по потреблению кофе летом. Известно, что 12% респондентов предпочитают холодный кофе.

Стоит отметить, что в рейтинге напитков по округу кофе находится на пятой строчке, уступая квасу и газированным напиткам. Меньше всего кофе в России пьют жители Урала.

Помимо этого, исследование выявило снижение употребления алкоголя. В переходе к трезвому образу жизни признались 61% опрошенных, а 35% сократили потребление спиртного.

Кроме того, за последний год 61% граждан России стали чаще пить воду, 31% - чай и 27% - кофе.