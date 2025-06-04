Главную цель в отношениях с ЕС озвучили власти Грузии

Грузинский премьер рассказал, чего хочет добиться страна в отношениях с Евросоюзом. По его словам, цели республики остаются неизменными - перезапуск отношений и членство в ЕС.

Членство в Евросоюзе – главная задача руководства Грузии. Об этом сообщил 11 июня премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что важным шагом на пути к этому остается перезагрузка отношений Тбилиси и Брюсселя.

"Наша задача очевидна и ясна. Наша конечная цель – членство Грузии в ЕС. Мы считаем, что к 2030 году Грузия будет максимально готова к членству в ЕС, и, разумеется, здесь также важно перезагрузить наши отношения"

– глава правительства

Он добавил, что руководство республики не пожалеет усилий, а все остальное уже будет зависеть от подхода евроструктур.

Напомним, в конце прошлого года грузинские власти отложили старт переговоров о присоединении к ЕС до 2028 года.

Накануне Грузия назначила своего нового постпреда в Совете Европы. На смену Тамар Талиашвили пришла Хатия Цилосани.