Глава РССП назвал главную задачу российской экономики

Самое главное на сегодня – удержать темпы роста российской экономики на уровне не менее чем 2%, считает глава РСПП Александр Шохин. Он назвал ряд внешних факторов, которые могут помешать реализовать ее.

Темпы роста экономики России надо удерживать на уровне не менее 2%, такое мнение выразил глава РСПП Александр Шохин.

"Необходимо удержать сейчас, самое главное удержать экономику на темпах роста не ниже 2% и не допустить выхода инфляции за пределы однозначной цифры, то есть за пределы 9,9%"

– Шохин

Глава РСПП предположил, что Центробанк РФ, вынося решение по ключевой ставке, ставит во главу угла идею о необходимости охлаждения и в то же время опасности переохлаждения экономики, пишет ТАСС. Отметим, что очередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ставке состоится уже завтра.

Шохин также отметил, что влияние ключевой ставки на экономику может быть затруднено рядом внешних факторов, таких как санкции, непредсказуемая ситуация в мировой экономике, неясности в логистике и платежах. Как пример возможных событий, которые резко изменят положение дел, он назвал новый пакет санкций ЕС, который существенно ограничивает экспорт нефти и газа, либо санкции США, включающие 500% пошлинах на российскую нефть и вторичные санкции в отношении ее покупателей.