Глава Минобороны Турции созвонился с коллегами из Азербайджана и Грузии

Яшар Гюлер обсудил с руководителями оборонных ведомств Азербайджана и Грузии крушение турецкого самолета. Жертвами трагедии стали два десятка человек.

Во вторник, 11 ноября, состоялись телефонные разговоры главы Минобороны Турции Яшара Гюлера с министрами обороны Азербайджана и Грузии Закиром Гасанвым и Ираклием Чиковани. Об этом пишут турецкие СМИ.

В ходе бесед обсуждался ход поисково-спасательных работах после крушения военного самолета, произошедшего на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября.

Напомним, во вторник у грузино-азербайджанской границы потерпел крушение самолет С-130 ВВС Турции. В результате происшествия погибли 20 человек, в том числе члены экипажа.