На границе Азербайджана и Грузии разбился турецкий самолет – СМИ

Материал обновлен 11 ноября 2025

Военный самолет упал 11 ноября на азербайджано-грузинской границе. Предположительно, крушение потерпел самолет ВС Турции.

Во вторник на границе Азербайджана и Грузии упал турецкий самолет, передает грузинский телеканал "Имеди".

По данным СМИ, разбившийся самолет, предположительно, принадлежал Вооруженным силам Турции.

Данных о том, пострадали ли или погибли при ЧП люди, нет.

В МВД Грузии уточнили, что военно-транспортный самолет принадлежал военно-воздушным силам Турции и разбился в муниципалитете Сигнахи, в пяти км от границы Грузии и Азербайджана.

Воздушное судно C-130 "Геркулес" вылетело из аэропорта Гянджи в Азербайджане, поделились информацией в министерстве обороны Турции.

В Грузии возбудили по факту ЧП уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".