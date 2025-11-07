На границе Азербайджана и Грузии разбился турецкий самолет – СМИ

Военный самолет упал 11 ноября на азербайджано-грузинской границе. Предположительно, крушение потерпел самолет ВС Турции.
Во вторник на границе Азербайджана и Грузии упал турецкий самолет, передает грузинский телеканал "Имеди".
По данным СМИ, разбившийся самолет, предположительно, принадлежал Вооруженным силам Турции.
Данных о том, пострадали ли или погибли при ЧП люди, нет.
В МВД Грузии уточнили, что военно-транспортный самолет принадлежал военно-воздушным силам Турции и разбился в муниципалитете Сигнахи, в пяти км от границы Грузии и Азербайджана.
Воздушное судно C-130 "Геркулес" вылетело из аэропорта Гянджи в Азербайджане, поделились информацией в министерстве обороны Турции.
В Грузии возбудили по факту ЧП уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель человека".