Глава МИД Грузии призвал оппозицию не мешать развитию туризма

Опубликовано: 15:36, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провокация в порту Батуми, связанная с приходом круизного лайнера с российскими туристами, призвана повредить Грузии - оппозиция таким образом мешает экономическому росту страны. Глава МИД Грузии призвал прекратить акции протеста в Батуми.

Акция протеста в порту Батуми, начавшаяся ночью, еще до прибытия круизного лайнера Astoria Grande, не что иное, как намеренная провокация и причинение вреда Грузии, высказался сегодня министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили.

"Непонятно, какая разница между прибытием визитеров на самолете или на судне. Это прямая нацеленная провокация для того, чтобы помешать нашей стране, чтобы не развивался туризм. Хочу призвать всех воздержаться от нанесения вреда нашей стране. Грузия развивается экономически, развивается туризм"

– глава МИД Грузии

Министр напомним, что ни разу в Грузию не заходили находящиеся под санкциями воздушные или морские суда.

Ранее оппозиция объяснила свой протест тем, что лайнер зашел в Батуми в обход санкций.

Отметим, что сегодня круизное судно во второй раз оказалось в Батуми и во второй раз оппозиция встретила его с криками и плакатами, так участники митинга кидали яйца в автобус с гостями города. Задержаны порядка десяти оппозиционеров, территория порта оцеплена. Скандальная акция организована сторонниками ЕНД.