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Грузинская оппозиция штурмует порт Батуми из-за российских туристов

Грузинская оппозиция штурмует порт Батуми из-за российских туристов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Второй заход круизного лайнера в порт Батуми вызвал новую волну недовольства оппозиции. Сегодня несколько оппозиционеров были задержаны полицией, территория порта оцеплена. Батуми может исчезнуть из маршрута круиза.

В Батуми вновь проходят протесты, связанные с заходом в порт круизного лайнера, курсирующего между Сочи и Турцией по Черному морю. Протестует оппозиция, стычки с полицией уже привели к задержаниям.

Лайнер Astoria Grande с туристами из России во второй раз зашел в рамках черноморского круиза в порт Батуми по пути в Турцию и во второй раз был встречен протестами грузинской оппозиции.

Впервые туристический лайнер пришвартовался в батумском порту 27 июля и был встречен протестами. Сегодня ситуация повторилась, полиция была готова к возможным инцидентам, акция началась еще ночью, за несколько часов до прибытия судна. В шесть утра лайнер в Батуми оппозиционеры встретили криками, свистом и плакатами. Несколько участников митинга, около 10 человек, задержаны за стычки с полицией.

Порт оцеплен и находится по контролем МВД Грузии, дежурят усиленный наряды, но оппозиционеры не расходятся, они протестуют на некотором расстоянии от правоохранителей. В руках участников акции антироссийские плакаты. Оппозиционеры считают, что лайнер должен быть под санкциями, а туристы на борту нарушают грузинский закон об оккупации. На митинге присутствует лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

Круиз является коммерческим и туристическим, а иностранное судно свободно от международных санкций, отмечает Агентство морского транспорта Грузии. Заход лайнера в Батуми планировалось сделать регулярным, однако после сегодняшних протестов в порту город исчез из списка остановок Astoria Grande на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов. Пока организаторы круиза не дали подтверждения тому, что лайнер исключит Батуми из маршрута.

 

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