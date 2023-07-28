Круизный лайнер из Сочи в Батуми взбудоражил Грузию

Опубликовано: 12:01, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт партии "Грузинская мечта"

Грузинская оппозиция выразила недовольство прибытию круизного лайнера из Сочи в Батуми акцией протеста. Власти страны назвали действия оппозиционеров дикостью.

Действия грузинской оппозиции из-за прибытия круизного лайнера с гражданами России в Батуми из Сочи являются дикостью, сообщил руководитель правящей партии страны "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"То, что мы видим сегодня, это просто дикость, и хочу напомнить, что эта дикость в разное время приносила стране очень тяжелые последствия"

- Ираклий Кобахидзе

Он заявил, что Грузии нужна не дикая, а правильная, рациональная и прагматичная политика, которая позволит сохранить в стране мир и развитие.

Акции протеста в Грузии

Акцию протеста против прибытия в батумский порт лайнера Astoria Grande с гражданами России на борту организовали грузинские оппозиционеры и их сторонники. Они попытались прорвать полицейское оцепление, но на этом провокации закончились.

В целом ситуация находилась под контролем и закончился протест без серьезных происшествий. Лайнер, соединяющий Сочи с турецким берегом и заходящий регулярно в порт Батуми, в ночь на пятницу покинул город.