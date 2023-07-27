Круиз из Сочи возмутил оппозицию в Грузии

Опубликовано: 18:33, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинская оппозиция протестует против прибытия в Батуми черноморского круизного лайнера из Сочи. Оппозиция считает, что круиз запущен в обход санкций.

Круизный лайнер Astoria Grande сегодня впервые в рамках следования по Черному морю из Сочи в Турцию зашел в Батуми. В Грузии пассажиры судна проводят день, вечером корабль отправляется дальше по маршруту. Остановка лайнера в Батуми будет регулярной.

Отметим, что судно оформлено на компанию с регистрацией на Сейшелах, ходит под флагом Палау - архипелага в Микронезии, а обслуживает его турецкая фирма. Astoria Grande не подпадает под какие-либо санкции. В грузинском Агентстве морского транспорта ранее заверили, что в страну не попадут подсанкционные суда, все корабли и их владельцы проверяются на этот счет.

"Следует отметить, что прибытие круизного лайнера Astoria Grande носит коммерческий характер"

– АМТ Грузии

Грузинская оппозиция, несмотря на это, уверена, что судно курсирует в обход антироссийских санкций и обвиняет правящую партию в пророссийском политическом курсе.

Ранее стало известно, что оппозиция через лоббистов в США агитировала принять санкции против Грузии.