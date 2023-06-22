Круиз из Сочи: летом в Батуми, зимой в Иерусалим

Круизы из Сочи расширяют программу: в июле лайнер по пути из Сочи в Турцию будет заходить в Грузию, а зимой в круиз можно будет отправиться в Египет и Израиль.
География морских круизов из Сочи расширяется. Путешествие на лайнер Astoria Grande уже в июле пойдет по новому маршруту и будет включать еще одну страну.
"Ключевые изменения в программе: теперь туры в Турцию, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми (Грузия), а пассажиры декабрьского круиза в Александрию (Египет) также совершат остановку в израильском порту Ашдот и получат возможность посетить Иерусалим"
– оператор круизного отдыха Miray Cruises
Визы для туристов, отправляющихся в круизы, не требуются.
Первый круиз в Египет запланирован на 2 декабря. Путешествие продлится две недели.