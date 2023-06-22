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Круиз из Сочи: летом в Батуми, зимой в Иерусалим

Круизный лайнер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Круизы из Сочи расширяют программу: в июле лайнер по пути из Сочи в Турцию будет заходить в Грузию, а зимой в круиз можно будет отправиться в Египет и Израиль.

География морских круизов из Сочи расширяется. Путешествие на лайнер Astoria Grande уже в июле пойдет по новому маршруту и будет включать еще одну страну.

"Ключевые изменения в программе: теперь туры в Турцию, стартующие 22 и 29 июля, будут включать в себя Батуми (Грузия), а пассажиры декабрьского круиза в Александрию (Египет) также совершат остановку в израильском порту Ашдот и получат возможность посетить Иерусалим"

– оператор круизного отдыха Miray Cruises

Визы для туристов, отправляющихся в круизы, не требуются.

Первый круиз в Египет запланирован на 2 декабря. Путешествие продлится две недели.

В круиз из Сочи в Абхазию на лайнере &quot;Князь Владимир&quot;

В круиз из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир"

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