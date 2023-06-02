В круиз из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир"

Опубликовано: 19:26, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в конце июня в круиз по Черному морю из Сочи в Абхазию отправится круизный лайнер "Князь Владимир" – это позволит нарастить туристический поток в морском торговом порту курортного города до 10%.

Уже 21 июня в Сочи придет круизный лайнер "Князь Владимир", а 29 июня он выйдет в свой первый черноморский круиз по маршруту Сочи – Абхазия, сообщил генеральный директор порта Юрий Владимиров.

Ранее о том, что судно запускает такие морские круизы, сообщил оператор лайнера компания "Черноморские круизы", передает РИА Новости.

Решение о том, что судно начнет выходить в круиз из сочинского порта в республику, было принято рамках координационного совета, рассказал Владимиров.

"Начало работы круизного лайнера "Князь Владимир" положительно скажется на турпотоке порта, увеличив его, примерно от 5 до 10%"

- Владимиров.

Всего за курортный сезон лайнер совершит 11 рейсов. Из Сочи судно будет выходить ночью, затем оно отправится в Сухум, где простоит три дня.

Напомним, "Князь Владимир" – девятипалубное круизное судно российской компании ООО "Черноморские круизы", осуществляющее перевозки по маршруту: Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Сочи под российским флагом с 2017 года, Сочи - его порт приписки.