Опубликовано: 16:00, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Американский закон об иноагентах, наделавший в Грузии много шума, теперь сыграл добрую службу правящей партии: в США опубликовали документы, из которых стало ясно - ЕНД с помощью сотрудника посольства США в Грузии пыталась вызволить Саакашвили из-за решетки, проплачивала публикации дискредитирующих Тбилиси статей и агитировала ввести против Грузии санкции.

Сотрудник посольства США в Грузии участвовал в кампании, целью которой была дискредитация Грузии, разъяснение данного скандального инциденты грузинское правительство намерено получить от посла США в Грузии Келли Дегнан.

Ранее стало известно, что родственники осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили наняли лоббистские компании Akerman и GP International, планировалась встреча в США с президентом Саломе Зурабишвили, для того чтобы добиться помилования экс-лидера. В документах, обнародованных Департаментом юстиции США было указано контактное лицо лоббистов - сотрудник посольства США в Грузии Эван Эллиот, имеющий отношение к приезду к Саакашвили медиков из Польши.

"Я очень надеюсь, что посол США, которая сказала, что не была знакома с этими документами, за это время ознакомилась с этой документацией и сделает разъяснения в связи с тем, почему, как и по чьему поручению сотрудник посольства США был включен в кампанию, которая, как уже доказано, основана на лжи"

– спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили

Кампания вокруг Саакашвили была основана на лжи, это подтвердили и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), отказав в переводе экс-президента в Польшу.

"Насколько большая машина была задействована для дискредитации Грузии, шантажа власти, в том числе президента, чтобы вызволить Михаила Саакашвили из пенитенциарного учреждения. Оказалось, что даже сотрудник посольства США был включен в эту кампанию дискредитации, был на связи с лоббистами и организовывал встречи с президентом (Зурабишвили). Это прямое участие в кампании дискредитации против Грузии"

– Папуашвили

Лоббистские компании занимаются агитацией по вопросу введения антигрузинских санкций, публикуют заказные статьи в зарубежных СМИ, составляют проекты резолюций ЕП.

Таким образом, грузинская оппозиция занята интригами, которые могут навредить всей стране, а не только правящей "Грузинской мечте".

"От Грузии им нужны камикадзе. А нам от этой страны нужна гордая, свободная, развитая страна с гордыми людьми, с которыми они так легко не справятся, и страна, где решения принимаются внутри страны. Наша страна будет такой, а не так, чтобы кто-то захотел, каким бы влиятельным он ни был в мире, щелкнул и страна включилась в войну"

– один из лидеров правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе

Документы стали достоянием общественности благодаря американскому Закону об иноагентов (FARA). Это раскрыло коварные и смелые планы оппозиционного "Национального движения". "Они заказывали санкции против страны", – подчеркнул Мдинарадзе