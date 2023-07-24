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Саакашвили и ЕНД хотели сделать из Грузии камикадзе - "Мечта"

Саакашвили и ЕНД хотели сделать из Грузии камикадзе - &quot;Мечта&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" тайно добивалась введения Западом санкций против Грузии, действуя во вред своей стране. Такое обвинение против оппозиции выдвинула "Грузинская мечта".

Грузинская оппозиция в лице ЕНД мечтает о том, чтобы Грузия выступила в качестве камикадзе. С таким обвинением выступил представитель руководства правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

Таким образом он прокомментировал скандал, который разразился после того, как американский департамент юстиции предал огласке информацию о том, что родственники Саакашвили наняли специалистов для лоббирования санкций против Грузии, в том числе путем публикации на Западе заказных статей.

"От Грузии им нужны камикадзе. А нам от этой страны нужна гордая, свободная, развитая страна с гордыми людьми, с которыми они так легко не справятся, и страна, где решения принимаются внутри страны. Наша страна будет такой, а не так, чтобы кто-то захотел, каким бы влиятельным он ни был в мире, щелкнул и страна включилась в войну"

– Мамука Мдинарадзе

По словам политика, так тайное стало явным, и мир узнал о настоящих целях ЕНД - фактически оппозиционеры выступили как заказчики санкций против своей же Родины.

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