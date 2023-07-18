В Грузии ответили на освобождение Саакашвили

Саакашвили будет отбывать наказание в текущем режиме. Альтернатив для него нет. Об этом заявил глава Минюста Грузии.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в настоящее время не может быть отпущен на свободу, также невозможно предоставить ему отсрочку. Об этом заявил глава Минюста страны Рати Брегадзе.
"На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека ни отсрочки наказания"
– Рати Брегадзе
Далее он подчеркнул, что Тбилиси полагает невозможным альтернативные способы отбывания наказания Саакашвили в настоящий момент.