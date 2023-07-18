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В Грузии ответили на освобождение Саакашвили

Дымящая труда за забором
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Саакашвили будет отбывать наказание в текущем режиме. Альтернатив для него нет. Об этом заявил глава Минюста Грузии.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в настоящее время не может быть отпущен на свободу, также невозможно предоставить ему отсрочку. Об этом заявил глава Минюста страны Рати Брегадзе.

"На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека ни отсрочки наказания"

– Рати Брегадзе

Далее он подчеркнул, что Тбилиси полагает невозможным альтернативные способы отбывания наказания Саакашвили в настоящий момент.

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