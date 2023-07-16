Кинематографисты Грузии попросили вернуть им отнятое при Саакашвили

Опубликовано: 21:59, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спустя 12 лет группа грузинских режиссеров и документалистов попросила у государства вернуть здание, незаконно национализированное во времена правления Михаила Саакашвили.

Группа кинематографистов Грузии обратилось к правительству республики с просьбой вернуть из собственности государства в частную собственность здание на улице Марджанишвили, ранее принадлежавшее студии "Ракурс".

Уточняется, что здание было национализировано в нарушение грузинского законодательства еще в 2011 году, когда власть в стране контролировал экс-президент Михаил Саакашвили. После де-факто рейдерского захвата строением владело сначала Фонд развития Тбилиси, затем Нацагентство госимущества.

"Оно принадлежало нам. Его забрали незаконно, и теперь мы просим государство вернуть его нам. По прошествии стольких лет мы не можем вернуть здание, построенное своими руками. Создавалась действительно ценная работа"

– режиссер Давид Цинцадзе

При этом в обращении кинематографистов Грузии есть и альтернативное предложение: если здание по каким-то причинам не может быть изъято из собственности Нацагентства госимущества, то взамен режиссерам и документалистам студии "Ракурс" необходимо отдать какую-либо иную площадку.