РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кинематографисты Грузии попросили вернуть им отнятое при Саакашвили

Кинематографисты Грузии попросили вернуть им отнятое при Саакашвили
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спустя 12 лет группа грузинских режиссеров и документалистов попросила у государства вернуть здание, незаконно национализированное во времена правления Михаила Саакашвили.

Группа кинематографистов Грузии обратилось к правительству республики с просьбой вернуть из собственности государства в частную собственность здание на улице Марджанишвили, ранее принадлежавшее студии "Ракурс".

Уточняется, что здание было национализировано в нарушение грузинского законодательства еще в 2011 году, когда власть в стране контролировал экс-президент Михаил Саакашвили. После де-факто рейдерского захвата строением владело сначала Фонд развития Тбилиси, затем Нацагентство госимущества.

"Оно принадлежало нам. Его забрали незаконно, и теперь мы просим государство вернуть его нам. По прошествии стольких лет мы не можем вернуть здание, построенное своими руками. Создавалась действительно ценная работа"

– режиссер Давид Цинцадзе

При этом в обращении кинематографистов Грузии есть и альтернативное предложение: если здание по каким-то причинам не может быть изъято из собственности Нацагентства госимущества, то взамен режиссерам и документалистам студии "Ракурс" необходимо отдать какую-либо иную площадку.

Польский врач попытался похитить анализ Саакашвили в ботинке

Польский врач попытался похитить анализ Саакашвили в ботинке

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1180 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version