Польский врач попытался похитить анализ Саакашвили в ботинке

Опубликовано: 21:03, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скандалом закончился визит иностранных врачей к экс-президенту, а ныне отбывающему уголовное наказание Михаилу Саакашвили. Одного из медиков уличили в попытке тайком пронести пробу оппозиционера. ЧП попало на видео.

Посещение бывшего президента Грузии польскими врачами обернулось необычным инцидентом: у одного из посетителей на теле нашелся образец Михаила Саакашвили для анализа, рассказали в пенитенциарной службе.

"Во время визита со стороны одного польского врача имел место непонятный инцидент. В частности, врач завернул в бумагу взятый у осужденного Михаила Саакашвили образец и пытался его тайно вынести в ботинке"

– служба тюрем

Ведомство обратило особое внимание: у польских врачей была совершенно легальная возможность взять необходимые анализы у политика. Зачем медику потребовалось тайно забирать образец, он объяснить не смог.

Министр юстиции Грузии в связи с инцидентом предупредил, что едва ли врачи смогут снова навестить Саакашвили, если захотят.

"Мы еще не получали от них запроса на повторное посещение Саакашвили, но дать добро будет непросто, потому что они грубо воспользовались нашей доброжелательностью и нарушили все нормы"

– Рати Брегадзе