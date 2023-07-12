Лечение в клинике пошло на пользу Саакашвили

Опубликовано: 21:27, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии

Медицинские назначения и процедуры явно пошли на пользу бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, проходящему лечение в лучшей клинике Тбилиси "Вивамед" – он чувствует себя намного лучше и даже прибавил в весе, заявил врач клиники

Находящийся на лечении в тбилисской клинике "Вивамед" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя лучше и даже поправляется, заявил руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы грузинского Минюста Малхаз Урткмелидзе.

"Он прекрасно себя чувствует, намного лучше. И прибавляет в весе. Это не я решаю, когда его переводить в тюрьму. Как только он будет чувствовать себя хорошо, мы его, конечно же, переведем. Разве ему не было лучше на последнем процессе?"

- Малхаз Урткмелидзе

Саакашвили дистанционно поучаствовал в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, не преминув потребовать извинений от грузинских властей и обвинив их в ухудшении состояния своего здоровья, и даже продемонстрировал свое истощенное тело, передает РИА Новости.