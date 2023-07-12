Лечение в клинике пошло на пользу Саакашвили

Находящийся на лечении в тбилисской клинике "Вивамед" экс-президент Грузии Михаил Саакашвили чувствует себя лучше и даже поправляется, заявил руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы грузинского Минюста Малхаз Урткмелидзе.
"Он прекрасно себя чувствует, намного лучше. И прибавляет в весе. Это не я решаю, когда его переводить в тюрьму. Как только он будет чувствовать себя хорошо, мы его, конечно же, переведем. Разве ему не было лучше на последнем процессе?"
- Малхаз Урткмелидзе
Саакашвили дистанционно поучаствовал в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году, не преминув потребовать извинений от грузинских властей и обвинив их в ухудшении состояния своего здоровья, и даже продемонстрировал свое истощенное тело, передает РИА Новости.