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В Грузии ответили Зеленскому по вопросу освобождения Саакашвили

В Грузии ответили Зеленскому по вопросу освобождения Саакашвили
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Лидер правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили должен отбыть наказание в тюрьме в рамках закона страны. Он добавил, что закон един для всех. 

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили отбывает наказание в рамках закона, потому что он един для всех, сообщил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе

"Хотите с браслетом, хотите без браслета, хотите за пределами страны – если мы говорим об освобождении человека, то это освобождение, и наша позиция заключается в том, чтобы Михаил Саакашвили отбыл наказание должным образом" 

- Ираклий Кобахидзе 

Он подчеркнул, что грузинские законы едины для всех, поэтому наказание для Саакашвили соблюдается. 

Кроме того, глава правящей партии добавил, что сегодня экс-лидера страны нет ресурсов, которые позволят ему влиять на положение дел в стране, в случае его выхода из тюрьмы.

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