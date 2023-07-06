В Грузии ответили Зеленскому по вопросу освобождения Саакашвили

Опубликовано: 15:33, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидер правящей партии Грузии заявил, что Саакашвили должен отбыть наказание в тюрьме в рамках закона страны. Он добавил, что закон един для всех.

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили отбывает наказание в рамках закона, потому что он един для всех, сообщил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Хотите с браслетом, хотите без браслета, хотите за пределами страны – если мы говорим об освобождении человека, то это освобождение, и наша позиция заключается в том, чтобы Михаил Саакашвили отбыл наказание должным образом"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что грузинские законы едины для всех, поэтому наказание для Саакашвили соблюдается.

Кроме того, глава правящей партии добавил, что сегодня экс-лидера страны нет ресурсов, которые позволят ему влиять на положение дел в стране, в случае его выхода из тюрьмы.