В Грузии назвали позицию Зеленского по Саакашвили оскорбительной

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным решение Владимира Зеленского по грузинскому послу в Киеве из-за ситуации с Михаилом Саакашвили.
Он отметил, что оппоненты правящей партии неоднократно говорили о том, что украинские политические деятели содействовали приезду экс-президента республики в Грузию в 2021 году.
"Сейчас когда те же власти требуют возвращения Саакашвили на Украину, это, конечно же, содержит оскорбительные признаки"
- Ираклий Кобахидзе
Высылка посла Грузии из Киева
Ранее Владимир Зеленский потребовал от украинского МИД выразить протест грузинскому послу в Киеве из-за ситуации с Михаилом Саакашвили.
Кроме того, ведомству было поручено предложить дипломату покинуть Украину в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинское руководство передать им бывшего лидера Грузии для лечения и ухода.