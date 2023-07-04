В Грузии назвали позицию Зеленского по Саакашвили оскорбительной

Опубликовано: 11:08, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Грузинской мечты

В Тбилиси назвали решение о высылке посла Грузии из Киева оскорблением. Ранее Владимир Зеленский поручил МИД Украины направить ноту протеста дипломату и предложить покинуть страну.

Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал оскорбительным решение Владимира Зеленского по грузинскому послу в Киеве из-за ситуации с Михаилом Саакашвили.

Он отметил, что оппоненты правящей партии неоднократно говорили о том, что украинские политические деятели содействовали приезду экс-президента республики в Грузию в 2021 году.

"Сейчас когда те же власти требуют возвращения Саакашвили на Украину, это, конечно же, содержит оскорбительные признаки"

- Ираклий Кобахидзе

Высылка посла Грузии из Киева

Ранее Владимир Зеленский потребовал от украинского МИД выразить протест грузинскому послу в Киеве из-за ситуации с Михаилом Саакашвили.

Кроме того, ведомству было поручено предложить дипломату покинуть Украину в течение 48 часов. Зеленский призвал грузинское руководство передать им бывшего лидера Грузии для лечения и ухода.