Глава МИД Армении летит в Копенгаген обсуждать сотрудничество с ЕС

Арарат Мирзоян обсудит в Дании вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС. В ходе поездки глава МИД РА пообщается с датским коллегой.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится завтра в Копенгаген. Об этом рассказали 10 ноября в пресс-службе министерства.

В ходе поездки, которая продлится 11-12 ноября, руководитель внешнеполитического ведомства встретится с датским коллегой Ларсом Лекке Расмуссеном. Предусмотрены также другие встречи и обсуждения.

Ожидается, что в Дании Мирзоян поговорит о развитии отношений между Арменией и Данией, а также об углублении партнерства республики с Евросоюзом.

Напомним, этим летом Дания приняла от Польши обязанности председателя Совета ЕС. Срок председательства завершится в январе 2026 года.