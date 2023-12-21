Глава "Грузинской мечты" рассказал о неформальном правлении Иванишвили

Возвращение в политику миллиардера Бидзины Иванишвили, о котором он сам объявил сегодня, – свидетельствует о том, что никакого "неформального правления", в котором его обвиняла оппозиция, не было.

Председатель основанной Бидзиной Иванишвили партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе пояснил, что означает его возвращение в грузинскую политику.

В том числе, обратил внимание Кобахидзе, оппозиция больше не сможет заниматься любимым делом – обвинять Иванишвили в том, что он из-за кулис якобы управляет Грузией.

"Если было неформальное правление, зачем тогда Бидзине Иванишвили возвращаться?"

– председатель "Мечты"

Кобахидзе также прокомментировал слова Иванишвили о том, что уже после ухода из политики он оставался в контакте с лидерами партии и давал им советы. Политик обратил внимание на то, что такие консультации – вполне здоровое явление, которое наблюдается во многих демократических странах.