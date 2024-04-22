Попытка номер два: Закон об иноагентах решит судьбу Грузии

Парламент Грузии во втором чтении принял закон об иноагентах, третье чтение запланировано на середину месяца.

В Грузии продолжаются волнения в связи с принятием скандального закона об иноагентах. 1 мая парламент 83 голосами "за" одобрил его во втором чтении. Голосование в третьем чтении произойдет через две недели. Начатые еще 17 апреля протесты снова возобновились. Митинги сконцентрировались у здания парламента. Арестовано более 60 человек. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Официально называющийся законом "О прозрачности иностранного влияния" протестующие и их политическая опора в лице основанной Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) называют "российским". Они считают его калькой с российского документа об иноагентах. По мнению оппозиции, принятие закона ограничивает свободу слова и ставит крест на евроинтеграции Грузии.

Со своей стороны власти Грузии хотят добиться большей прозрачности в работе медиа-ресурсов и неправительственных организаций. В случае одобрения закона об иноагентах СМИ и НПО, получающие больше 20% своего дохода из-за рубежа, должны регистрироваться в спецреестре и заполнять годовую финансовую декларацию. В случае нарушения им грозит штраф в размере $9400. Закон также позволяет специальному чиновнику Минюста республики проводить мониторинг и получать у иноагентов нужную информацию, включая персональные данные.

Для руководства Грузии закон позволяет не только гарантировать прозрачность работы медиа-структур, но и укрепить суверенитет страны. Такое объяснение, в частности, 29 апреля дал основатель правящей "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Он дал понять, что финансирование грузинских НПО из-за рубежа преследует цель укрепить агентуру зарубежных государств в стране и обеспечить приход к власти в Грузии внешних сил через представителей их интересов.

Третьим игроком в борьбе власти и оппозиции выступает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Хотя она является частью исполнительной власти, Зурабишвили выступает на стороне митингующих и ЕНД. Президент много раз критиковала законопроект и угрожала наложить вето на него в случае одобрения парламентом. При этом вето президента можно обойти, если парламент одобрит закон при повторном голосовании. Тогда документ идет на подпись спикеру законодательного органа. Хотя полномочия Зурабишвили носят ограниченный характер, она оказывает немалое влияние на общественное мнение.

Помимо внутренней стабильности слабой стороной процесса принятия законопроекта является вопрос евроинтеграции. Вступление в НАТО и ЕС внесено в Конституцию Грузии именно "Грузинской мечтой". В Европейском Союзе крайне негативно реагируют на попытку принять закон об иноагентах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Тбилиси сохранить курс не евроинтеграцию. "Грузинский народ желает европейского будущего своей стране. Грузия находится на перекрестке, она должна следовать европейскому курсу", – написала она в соцсетях.

В Госдепе отреагировали жестче. "Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении МИД США.

Руководство Грузии полно решимости принять закон и ограничить влияние Запада. При этом они полагают, что изменение в законодательстве о СМИ и НКО не скажется на европейских перспективах республики. Премьер Ираклий Кобахидзе сказал, что закон об иноагентах "только ускорит евроинтеграцию Грузии", а Иванишвили уверен, что Грузия станет членом Евросоюза к 2030 году. Европарламентарии уже призвали ЕС приостановить переговоры о членстве Грузии и ввести санкции против чиновников и политиков из правящей партии. Но Брюссель пока что занял выжидательную позицию.

При этом, если посмотреть на прошлый опыт, то Евросоюз не только словом, но и делом давал понять, что готов к более жестким действиям. В 2022 году Тбилиси отказали в статусе кандидата в члены ЕС, дав аналогичный статус Украине и Молдавии. В прошлом году Брюссель снова указал Грузии на ее недостаточную прозападность, выведя Украину и Молдавию на уровень начала переговоров о членстве, а Тбилиси предоставив лишь статус кандидата. От Грузии в ЕС ждут не только отмены скандального закона, но и разрыва связей с Россией. В "Грузинской мечте" давали понять, что не хотят обрушения экономики страны, так как поставки товаров на российский рынок приносят значительную прибыль грузинским предприятиям.

В России уверены, что нападки на закон об иноагентах связаны с двумя целями Запада - убрать неугодную "Грузинскую мечту" из руководства республикой и ухудшить российско-грузинские отношения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятие законопроекта помешает ЕС и США свергнуть действующую власть в Грузии. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал "абсурдом" попытки связать закон с Россией, так как аналогичный документ принимается во всех странах для снижения иностранного влияния.

Чем закончится борьба оппозиции и протестующих, узнаем в середине мая. Пока что на власти оказывается двойное давление. С одной стороны, правительство Кобахидзе пытается защитить здание парламента от толпы и предотвратить госпереворот. С другой стороны, оно безуспешно старается убедить Брюссель в своей приверженности евроинтеграции. Несмотря на этот дуализм, усидеть на двух стульях не получится, и у этой борьбы будет только один победитель. В прошлый раз победила оппозиция - весной 2023 года правительство Ираклия Гарибашвили отозвало законопроект.