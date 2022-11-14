Иванишвили вернулся в большую политику

Основатель партии "Грузинская мечта" вернулся в большую политику. По его словам, он пошел на этот шаг для того, чтобы привести партию к окончательной политической победе.

Миллиардер и бывший премьер Грузии вернулся в большую политику избранием почетным председателем партии «Грузинская мечта».

По словам Иванишвили, он пошел на данный шаг, чтобы привести партию к окончательной и безоговорочной победе. В настоящее время, по мнению Иванишвили, перед политической силой стоит опасность «головокружения от успехов», так как фактически у «Мечты» нет достойных оппонентов в политическом пространстве.

«Если бы сейчас проходили выборы, «Грузинская мечта» без предвыборной кампании взяла бы 90-100 мандатов и соответственно моя главная цель не еще большее усиление партии перед выборами, а защита чрезмерно усиленной команды от человеческих соблазнов»

– Бидзина Иванишвили

Далее он заявил, что в партии будет исполнять роль советника, так как обладает для этого необходимым политическим опытом.