Вестник Кавказа

Турция закроет 3 тыс отелей из-за проблем с сертификацией

Турция закроет 3 тыс отелей из-за проблем с сертификацией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Турции намерены ограничить работу отелей страны, которые не соответствуют правилам сертификации. Всего может быть закрыто порядка 3 тыс объектов туристического размещения.

Турция намерена бороться за качество предоставляемых гостиничных услуг. Власти республики планируют закрыть порядка 3 тыс гостиниц, которые не соответствуют стандартам сертификации. Информацию об этом озвучил глава Минтуризма республики Мехмет Нури Эрсой.

"Если мы хотим быть одной из самых популярных туристических дестинаций мира, то все должно быть зарегистрировано, документировано и сертифицировано"

- Мехмет Нури Эрсой

Чиновник заявил, что уже порядка 1 тыс объектов туристического размещения получили необходимые документы для реализации своей работы.

При этом отели, которые не смогли получить необходимые бумаги, будут не просто закрыты, они перейдут в собственность государства. Соответствующий закон уже был принят властями республики.

Он подчеркнул, что необходимые сертификаты в основном смогли получить отели, которые находятся в прибрежной зоне.

 

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