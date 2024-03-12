Махачкала возвратила себе земли

Два участка вернулись в собственность Махачкалы. Мэр города заявил, что для столицы важен каждый метр. Власти продолжат добиваться успехов и далее.

Юристы помогли Махачкале возвратить два участка площадью 900 кв м, сообщил градоначальник Юсуп Умавов.

Решение о возвращении земель было принято Ленинским районным судом. Речь идет об участках, расположенных в микрорайоне Авиагрегат.

"Для нас важен каждый метр земли, который можем вернуть городу, и мы будем и дальше добиваться успехов в этом деле"

- Юсуп Умавов